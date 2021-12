Este año Dani Mateo dará las Campanadas en laSexta con Cristina Pardo y, como Josie no puede ayudarle porque está liado con el look de Cristina Pedroche, el presentador de Zapeando pide ayuda a los espectadores para elegir su look. ¿Agente 0.07, Bugs Dani o Tonton John? En esta encuesta, puedes votar por el vestuario con el que prefieres que Dani Mateo presente las Campanadas.

Además, ¿qué más sabemos del esperado look de Cristina Pedroche? Josie ha estado insistiendo a la zapeadora de Vallecas para que le haga caso en su idea. ¿Habrá accedido al final Pedroche? Al responder a ello en plató, la zapeadora da más pistas sin querer de su look, algo que lleva a sus compañeros a pensar qué puede ser. Mientras, la joven sufre las consecuencias: "¡Ay he dicho mucho, estoy sudando!". Puedes ver el momentazo y pensar por ti mismo qué crees que llevará Cristina Pedroche,

Las impactantes marcas de Cristina Pedroche en la espalda

Este viernes Zapeando cumple 2.000 programas y lo celebrará por todo lo alto. Incluso, habrá algún "numerito". Cristina Pedroche muestra las marcas que se ha hecho ensayando. Puedes verlas en este vídeo.