Dani Mateo presentó un vídeo algo desagradable en uno de los programas de Zapeando de la temporada pasada. En él, aparecía una mujer sedada, a la que le estaban practicando una endoscopia para sacarle una serpiente viva del estómago.

Estas imágenes le hicieron pasar un mal trago a Cristina Pedroche, que estuvo a punto de no poder seguir con el programa. "Es muy grande. ¿Por qué sigue viva? No sé si voy a poder seguir, me da mucho asco", señaló la colaboradora.

En el vídeo que acompaña a estas líneas puedes ver cómo fue este momento y cómo reaccionaron los colaboradores.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Zapeando.