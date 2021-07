Lorena Castell desvela en el plató de Zapeando cuál es la canción de Frank Sinatra cuál es la canción que el cantante siempre odió, pero de la que nunca pudo librarse: 'Strangers in the night'. Según un artículo de la revista 'Icon', el artista odiaba con todas sus fuerzas este tema, al que calificó como el peor que había escuchado. Pero Sinatra no es el único cantante que odiaba una de sus canciones más exitosas.

Cristina Pedroche muestra en el vídeo principal de esta noticia los artistas que han confesado odiar sus éxitos. Desde Madonna, que ha declarado estar hasta el moño de uno de los temas que le hicieron famosa, hasta Oasis.