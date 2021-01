Lorena Castell ha 'destapado' en Zapeando el amor que surgió entre Isabel Pantoja y José Coronado en la grabación de 'Yo soy esa'. En su sección de 'corazón', la zapeadora ha explicado cómo la propia mujer del actor, Paola Dominguín, ha afirmado que su marido le contó que le fue infiel con la tonadillera.

"Tenían un niño, Nicolás Coronado, y le confesó que se había enrollado con cuatro", ha explicado Castell, que ha lanzado la gran pregunta: "¿Quién no ha tenido un niño y se ha liado con otra persona estando casado? Que tire la primera piedra". "No vamos a lapidar a José Coronado por eso", ha remarcado la colaboradora antes de lanzar un mensaje a los espectadores: "Habrá mucha gente que esté sentado con la mujer y el chiquillo y está diciendo 'pues yo me tiré a una ayer' y no lo has dicho... pero valoraló porque te valorarán como honesto".