Después de ver un divertido vídeo de Lolita Flores en 'El Hormiguero', en el que la artista pide a Pablo Motos que le suba más la silla o le ponga un cojín porque es bajita, Marta Torné pregunta a Lorena Castell si ella también usa cojín en el plató de Zapeando.

Pero no, la presentadora no tiene un cojín... ¡sino dos! Y no solo eso, el equipo del programa le ha tenido que poner más cosas para estar más alta. "Es que se me ve enana", destaca Lorena Castell entre risas. Puedes ver el momentazo en el vídeo de arriba.