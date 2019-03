Lorena Castell baila y canta el Waka Waka de Shakira en Zapeando

LA ZAPEADORA ACTÚA EN EL PLATÓ

Si el 'Waka Waka' no consigue ser la mejor canción del verano de la historia, no sería por el esfuerzo de Lorena Castell para defenderla. Aunque no conocía el baile y la pilló a contrapié, la zapeadora hizo lo que pudo para conseguir cantar y bailar por Shakira en este concurso veraniego. Sin embargo, estuvo al nivel de Miki, su rival en la elección de la canción del verano.