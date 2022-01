A sus 75 años, Cher acaba de protagonizar dos campañas publicitarias con las que ha dejado claro que continúa siendo un icono internacional de la moda. Y es que la cantante y actriz lleva marcando tendencia desde los 60: en este tiempo, ha vendido más de 100 millones de discos, ganado un Oscar y tres Globos de Oro, así como un Grammy y un Emmy.

Además, ha amasado una millonaria fortuna y dejado para la historia algunos de los looks más icónicos de las últimas décadas, que Thais Villas repasa en el vídeo que ilustra estas líneas. Pero, además, Cher ha influido a generaciones de 'celebrities' en lo que a estilismos se refiere, por lo que Villas plantea un juego a los zapeadores, 'Cher o no Cher', en el que deben adivinar si es la artista quien está tras estos looks de alfombra roja.

