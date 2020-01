No se habla de otra cosa. El esperado reencuentro entre Jennifer Aniston y Brad Pitt en los premios del Sindicato de Actores está acaparando todos los titulares.

Ambos protagonizaron varios momentos en los que se pudo ver la buena relación que aun mantienen. Mientras él daba su discurso tras ganar la estatuilla como mejor actor de reparto por 'Once Upon A Time in Hollywood', Aniston le aplaudía junto al resto de sus compañeros.

Pero la cosa no quedó ahí y es que la actriz también ha sido premiada como mejor actriz de una serie de drama por 'The Morning Show' y mientras Aniston realizaba su discurso en el escenario, Brad la miraba desde bambalinas. Una imagen que se ha hecho viral y que Zapeando no puede evitar comentar.

"Es la historia de amor más bonita de Hollywood", destaca Dani Mateo, mientras que Lorena Castell afirma que "la está viendo como compañero de profesión".