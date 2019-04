Las primeras palabras de Anna Simon tras recibir la Antena de Plata por Zapeando: "Me hace mucha ilusión que me den un premio por mi trabajo"

ASEGURA QUE PENSABA QUE "ERA UNA BROMA"

Anna Simon ha sido galardonada con una Antena de Plata 2017, que concede la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid, por su trabajo en Zapeando. La zapeadora de Mollet, muy emocionada, afirma que es la primera vez que recibe un premio de este calibre: "Gané en Tu cara me suena el premio 'Pechis de oro' y en una gala Neox 'El Cuerpazo'… Pero que me den un premio por mi trabajo, me encanta".