Si ya era difícil ligar antes de la pandemia, ¿cómo será ahora? Pues Lorena Castell lo tiene claro: la solución podría estar en Tinder, la aplicación de citas online más famosa del mundo. La zapeadora muestra en Zapeando ejemplos de perfiles reales muy originales que ha encontrado en la aplicación.

Además, Lorena destaca que Dani Martín contó en su Instagram al afirmar que alguien había subido una foto de él asegurando que se llamaba Iker y que tenía 30 años. Una anécdota muy parecida a una que le paso a la propia zapeadora. "Me enviaron un perfil de Tinder de un chico cuya foto de perfil era una conmigo", cuenta Lorena, que afirma que no conocía al chico de nada.

Por otro lado, Valeria Ros recuerda que a ella la avisaron de que estaba en Tinder porque no se acordaba de que se había hecho la cuenta hace muchos años. "Se me había olvidado", afirma la zapeadora. Y es que, como advierte Lorena Castell, "Tinder no te deja borrarte la cuenta", por eso, la zapeadora manda un mensaje: "No me busquéis".