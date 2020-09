Nada más arrancar Zapeando, Lorena Castell recibe una divertida lluvia de dardos en el plató por parte de sus compañeros. Y es que aunque Castell afirma que está "más tranquila que un retrato", Anna Simon confiesa que no la ve nada tranquila ya que esta todo el rato hablando.

"No sé de qué estás hablando Simon, las cosas que hablamos en privado se quedan en privado", destaca Lorena Castell, que reconoce que habla "demasiado". Por su parte, Quique Peinado le dedica otra gracioso dardo a su compañera al afirmar que no sabe de lo que sus compañeros hablan porque "está todo el rato hablando". "No escuchas", insiste Anna Simon.