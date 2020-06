El cantante Pablo Alborán ha revelado que es homosexual: "Siempre he luchado en contra de cualquier expresión que vaya en contra de cualquier libertad, desde el racismo, xenofobia, machismo, transfobia u homofobia. Hoy quiero que mi grito se haga un poco mas fuerte y tenga más valor y peso".

Después de este emotivo vídeo, muchos han sido los famosos, amigos y compañeros del artista que le han querido mandar un mensaje de cariño en redes sociales demostrando el orgullo que sienten por el cantante.

Uno de ello ha sido Ricky Martin quien le ha escrito unas bonitas palabras: "Bravo hombre valiente. La vida es demasiado corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla ya la has ganado. Qué afortunado eres, no sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Qué feliz me siento por ti, a vivir sin miedos, Pablo. Te lo mereces". Por su parte, Laura Pausini le ha mandado "mucho amor".