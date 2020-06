Después de que Pablo Alborán haya anunciado que es gay, famosos como Ricky Martin le han mandado emotivos mensajes de orgullo y cariño. Lorena Castell los repasa en este vídeo de Zapeando.

Además, la zapeadora también quiere mandar un mensaje a todas esas personas qu todavía duda si hacer pública su homosexualidad: "Si quieres decirlo dilo, si no quieres no lo digas, pero no tengas miedo. Lo importante es que sean quién quieres ser".