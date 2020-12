Continúa el 'troleo' de Zapeando, que consiste en decirles a los niños que no habrá regalos en Navidad. Sandra Sabatés es la que ha dado esta información a los niños, quienes al escucharla reaccionan con incredulidad, enfado y tristeza. "¿Cómo? Nuestra carta a la mierda", dice indignado uno de los niños.

"¡Esto no es verdad!", dice otra niña, que no se puede creer que la pandemia también les vaya a dejar sin regalos este año, mientras que otro menor sale corriendo entre lágrimas porque no quiere escuchar lo que Sandra Sabatés está contando. Sin embargo, al decirles que se trata de una broma les cambia la cara.