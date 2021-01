Un confinamiento por la pandemia de coronavirus afecta tanto a personas mayores como a pequeños. Así se lo ha hecho saber un niño inglés de cuatro años al primer ministro de su país, Boris Johnson. Cuando el pequeño se enteró que no podría ir a clases de natación por el nuevo confinamiento no dudó en hacerle saber al político que la decisión no le agradaba nada en absoluto. Incluso llegó a retarle y a amenazarle con pegarle, como se puede ver en el vídeo que grabó su madre y que se ha hecho viral.

"Mi mamá me ha dicho que ahora nos vas a confinar durante semanas. Si nos confinas más voy a ir hasta tu casa a darte un puñetazo en la cara. Me gustaría pelear contigo. Adiós confinamiento, Boris Jonhson", se le escucha decir amenazante. Dani Mateo ha reaccionado a tales afirmaciones: "No es un niño, es un viejo enratonado. Boris Johnson tiene suerte de que vaya a clase de natación y no de boxeo", brome el presentador.