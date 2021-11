Kim Kardashian la ha liado en la boda de unos amigos cuando cogió el micrófono para dedicar unas palabras a los novios. Fue durante el banquete y sus palabras lograron captar la atención de todos los asistentes y provocar la risa de la mayoría.

Lo que ocurrió fue que cuando se dispuso a dar un discurso, se vino arriba y acabó haciendo chistes sobre sus fracasos matrimoniales. "Sinceramente, es tan agradable estar aquí en una boda gay, no he ido a ninguna desde mi segunda boda", dijo, insinuando que su segundo marido era homosexual. También hizo reír a los asistentes al decir que no termina de entender este asunto del matrimonio: "No sé qué tipo de consejos voy a dar esta noche", confesaba. Kim Kardashian ha pasado por el altar en tres ocasiones: con Damon Thomas, Kris Humphries y Kanye West.

