ASEGURA QUE "VAN UN POCO AL REVÉS"

Penélope Cruz y Javier Bardem no han pasado desapercibidos por Josie antes y durante la alfombra roja de la 74ª edición del Festival de Venecia. "De día la verdad es que no me convence nada, ese momento hippie trasnochado me da lo mismo", ha dicho sobre el look de la actriz el estilista de Zapeando.