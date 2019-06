Josie analiza los looks de Pilar Rubio y Sergio Ramos en su boda: "Me hubiera encantado que él fuera de chaqué brillo, pero va a ser más clásico"

Josie, experto en moda de Zapeando, habla sobre los posibles looks de Pilar Rubio y Sergio Ramos en el día de su boda. "El va de chaqué. Me hubiera encantado que hubiera ido de chaqué brillo, que es un poco lo que vamos a ver el año que viene, pero esto no va a ocurrir porque va a ir deslumbrante, pero con un guiño clásico que de tan clásico quedará un poco fuerte", reconoce Josie.

"En el caso de Pilar, yo solo pido que sea fiel a sí misma desde la base. Me encantaría que llegase a la catedral de Sevilla muy corta por delante y muy larga por detrás. Que dejase ver las piernas y viéramos una cola de 20 metros con velo 'Pantoja' y peinado para atrás. Me encantaría ver algo bestia. Si nos va a dar minimalismos y buen gustos, yo voy a mirar porque no quiero ver eso", afirma el experto en moda de Zapeando que cree que lo "bueno de esta boda es que tiene un contenido muy potente y estéticamente es muy interesante".

Entre los detalles que se conocen del enlace, está el que se va a celebrar en la catedral de Sevilla, se van a requisar los teléfonos móviles y van a ser los hijos mayores de Pilar Rubio y Sergio Ramos los que lleven los anillos y las arras.