Jordi Évole ha visitado el plató de El Hormiguero para hablar de su nuevo programa en laSexta: Lo de Évole. Un programa que empieza este domingo y en el que habla con personas conocidas que han pasado por la cárcel como Sandro Rosell o Francisco Granados.

En el primer episodio, el presentador habla a Oriol Junqueras desde la cárcel, en su primera entrevista con cámaras de televisión en prisión.

Durante su entrevista en El Hormiguero, Évole dio un gran susto a Pablo Motos al sufrir un principio de cataplexia en pleno directo. El presentador ya contó en el programa durante su visita en 2019 que sufría este tipo de enfermedad que puede hacer que se desmaye.

"Me ha dado un poco, pero me estoy curando. Ahora me desmayo menos porque me dedico", ha explicado Évole tras el susto.