Jalis de la Serna: "Cuando era pequeño me cantaban 'Jalisco no te rajes' y de ahí mi nombre"

MIKI NADAL LE PREGUNTA DE DÓNDE VIENE 'JALIS'

Miki Nadal quiere saber algo de Jalis de la Serna: "Si te parece una pregunta imbécil, me lo dices, pero ¿de dónde viene el nombre de Jalis?", le pregunta al reportero. Así, Jalis confiesa que su verdadero nombre es Victoriano de la Serna, "como mi abuelo, que era un matador de toros de los años 30 y 40", desvela. ¿ Y por qué le llaman Jalis? El reportero de Encarcelados, y del nuevo programa de Antena 3 'En tierra hostil', asegura que cuando era muy pequeño lloraba mucho y para calmarle le cantaban: 'Jalisco no te rajes', "y así me quedé con Jalis", concluye.