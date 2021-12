Inés Manzano se ha convertido en la última ganadora de 'La Voz'. La joven ha recibido mucho apoyo durante el programa de su coach, Pablo Alborán. Pero el malagueño no ha sido el único famoso en apoyarla mediáticamente.

La cantante ha desvelado que es sobrina de un conocido actor español. "Obviamente él lleva años en esto y sabe el triple que yo", afirma Manzano, que confiesa un truco que le ha dado su tío y que no está siguiendo: "Me ha dicho que hable lento y no lo estoy siguiendo porque estoy muy nerviosa". Además, la joven afirma que "ha sido gracioso porque a raíz de esto se ha mosqueado porque no sabían" que era su tío.