"Ya estamos de vuelta en Zapeando e igual los más observadores habéis visto que Lorena ha mudado de piel", destaca Dani Mateo tras volver de publicidad. Y es que le presentador desvela que la zapeadora ha cambiado su outfit durante los anuncios. Pero, ¿cuál es el motivo?

"Con lo mona que yo me veía", lamenta la joven, que explica qué ha pasado fuera de cámaras. La zapeadora se sincera y cuenta que cuando ha intentado de nuevo subir su mono cuando ha ido al baño ha reventado al cremallera: "Es mi talla, pero estas cremalleras que son para abajo cuando he metido el mono entre coche y andén... he tenido que meter el culo y ahora igual está algo más lustroso".