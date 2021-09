Antes de terminar Zapeando, Dani Mateo realiza su tradicional conexión con el plató de Más Vale Tarde, el siguiente programa en emisión. En la videollamada, sus presentadores, Iñaki López y Cristina Pardo cuentan a Dani Mateo los temas que van a tratar a continuación.

Eso sí, en un momento dado, la pareja de presentadores sorprende a Dani Mateo al comenzar a jugar con un globo. "Cinco años de carrera para esto", bromea Iñaki López. Puedes ver el divertido momento y la reacción de Dani Mateo en el vídeo principal de esta noticia.

La confesión de Cristina Pardo del 'lapsus' de Iñaki López

La presentadora no ha dudado en exponer en pleno directo de Zapeando que Iñaki López no llevaba americana porque "había cogido en su camerino la americana de otro y no le cabía". Puedes ver el momento en este vídeo.