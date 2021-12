Hay tres misterios que rodean al look de Cristina para las Campanadas. El primero es cuánto se ha cortado el pelo, después de que se publicase un vídeo en el que aparecía cortándose mechones con unas tijeras en la Puerta del Sol.

Además, la zapeadora afirmó que el vestido le entraría aunque engordase diez kilos. Sin embargo, Josie ha dicho no estar de acuerdo con esta afirmación, y ha afirmado que, por ejemplo, a Miki Nadal no le entraría. Por último, el último misterio es cómo es posible que el vestido no tenga tela. "Hay mucha gente potente detrás para que el vestido no tenga tela, pero sí un mensaje", ha señalado el estilista, quien ha reconocido estar muy nervioso ante las Campanadas.