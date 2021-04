Gotzon Mantuliz comenzaba a adentrarse en el inabarcable mundo del pulpo cuando Marta Torné le interrumpía en pleno plato para hacerle una pregunta a Dani Mateo: "¿Tu entiendes de mar? ¿Y esto que es, pulpo o calamar?", bromeaba la zapeadora mientras se señalaba sus partes íntimas.

Un chiste que no ha dejado indiferente al presentador: "Hostias, esta no me la esperaba, eh. No lo sé, pero si te huele como cualquiera de los dos pásate un agua", ha respondido Mateo mientras Quique Peinado no daba crédito: "¿Pero qué acaba de pasar? ¿Qué ha pasado aquí?".