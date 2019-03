Guerra de tuits entre los equipos de 'laSexta Noche' y 'Más Vale tarde'

LOS REDACTORES DE LOS PROGRAMAS DE LASEXTA, SIGUEN ‘ZAPEANDO’

El equipo de 'laSexta Noche' no se ha querido perder a Iñaki López como invitado de 'Zapeando' y por eso no han dudado en posar y colgar una foto en Twitter apoyando a su presentador. "La redacción de 'laSexta Noche' sin perder detalle del gran Iñaki López en 'Zapeando'", publicaba una de las redactoras. Sin embargo, no ha sido el único equipo de un programa de laSexta que ha seguido el formato de Frank Blanco. Los redactores de 'Más Vale Tarde' no han dudado en hacerse una captura para meter prisa a 'Zapeando' para poder arrancar su programa.