Estos son los originales (y realistas) disfraces de los colaboradores de Zapeando para celebrar Carnaval 2019

La primera en presentar su disfraz ha sido Cristina Pedroche, que va de Dabiz Muñoz. "Me he disfrazado de mi marido y me encanta, me dan ganas de tocarme", ha dicho la colaboradora, que, además, ha contado que Dabiz se ha enterado de que iba disfrazada de él en directo, porque ella le dijo que iba a ir de otra cosa.

Ana Morgade ha optado por ir de Frida Kahlo. "Llevo sin depilarme las cejas dos meses para poder disfrazarme", ha reconocido.

Quique Peinado, por su parte, ha asegurado haber venido de la Tierra Media, porque es Gandalf, del Señor de los Anillos. "La barba blanca te queda muy bien, le ha dicho Quique, aunque le ha pedido a que le diga a Frodo que le dé "más bocadillos".

Pippi Calzaslargas es el personaje que ha elegido Anna Simon para disfrazarse (con mono incluido). Miki Nadal trataba de ser una réplica de Freddie Mercury, aunque sus compañeros han dicho que es una mezcla entre Julián Muñoz y Ned Flanders.

"Yo he venido aquí así para que os podáis reír de mí abiertamente", ha reconocido Frank Blanco al presentar su disfraz de Elsa, el perosonaje de la película Frozen. "En mi cabeza tenía más glamour", ha apuntado el presentador de Zapeando.