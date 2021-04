Valeria Ros destaca el momentazo de Ibai Llanos en pleno directo de Twitch cuando al estar jugando a un videojuego que transcurre por las calles de Marbella de repente se encontró con una valla publicitaria que "le dejó alucinadísimo".

"No me jodas tío, ¿qué coño es esto? No me lo esperaba para nada", ha destacado Ibai Llanos entre risas. Pero, ¿qué es lo que se encontró en pleno Marbella? ¡Descúbrelo en el vídeo de esta noticia!