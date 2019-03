Este es el inesperado comentario de Frank Blanco cuando el público ovaciona a Cristina Pedroche

Nada más arrancar Zapeando, el público ovaciona a Cristina Pedroche. "¡Qué maravilla!", destaca la zapeadora. Pero su momento de felicidad le dura poco, y es que Frank Blanco realiza un inesperado comentario que deja muy sorprendida a su compañera.

"Necesito un sonotone y no me he dado cuenta hasta este momento", declara el presentador del programa tras su 'lapsus' mientras que Ana Morgade indica al público que no griten "Frank" porque cuando lo hagan "no se va a enterar".

Pero este no es el único momento que ha protagonizado la zapeadora ya que ha desvelado que ha charlado "en exclusiva" con Rivera: "He descubierto un Albert nunca visto"