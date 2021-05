Después de anunciar que deja Más Vale Tarde tras diez años presentado el programa de las tardes de laSexta, Mamen Mendizábal ha visita el plató de Liarla Pardo, donde su compañera y amiga Cristina Pardo la ha entrevistado.

Tras la entrevista, Pardo no ha podido evitar emocionarse al despedir a su compañera en directo."Te tengo mucho cariño y espero que pases a ser más feliz", afirma Pardo a Mendizábal que, sorprendida, pide a su amiga que no llore: "Oye, no me pongas la lagrimita, vamos a acabar fatal, no doy crédito con lo que me estás haciendo". Puedes ver el emotivo momento en el vídeo principal de esta noticia.

Mamen Mendizábal habla de sus nuevos proyectos tras dejar MVT

"Voy a seguir en laSexta, ligada a Atresmedia", ha desvelado a Iñaki López. Puedes ver la entrevista en el siguiente vídeo.