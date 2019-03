NADIE SE RIO EN EL PLATÓ DE EL CHIRINGUITO DE JUGONES

Zapeando recoge el sketch de humor que hizo Cristóbal Soria en El Chiringuito de Jugones haciendo referencia a la falta de goles de Cristiano Ronaldo esta temporada. Un sketch que no triunfó mucho en el plató de Pedrerol y que Miki Nadal aprovecha para lanzarle un dardo al colaborador: "No hace falta recalcar que nadie se había reído porque el sketch no tenía ninguna gracia, pero ninguna".