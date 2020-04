Miki Nadal muestra en Zapeando el vídeo de una mujer que ha grabado desde su casa cómo un conductor, ante la imposibilidad de salir por la puerta de su coche, acaba saliendo por el maletero.

"Ha aparcado tan justo que no puede salir", destaca la mujer, que afirma que "por no buscar sitio para aparcar", el hombre ha decidido salir por el maletero: "No me lo puedo creer, está desarmando los asientos de atrás".

Entre risas, la mujer cuenta, detalle tras detalle, todo lo que hace el hombre: "Tócate las pelotas, 'pa' chulo él", resalta cuando el hombre termina saliendo por el maletero.