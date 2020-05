Mientras Valeria Ros presenta un vídeo de Andrés Velencoso en Instagram, la joven se da cuenta de que algo del cue, en donde lee el guion del programa, no cuadra. Al principio, la zapeadora intenta seguir leyendo, pero ante la sorpresa de sus compañeros, Valeria decide contar la verdad: "Yo no sé si leo mal o qué. He visto Andres Velencoso y una rana por la cara, pensé que era porno".

Cristina Pedroche explica, entre risas, a la zapeadora que el guion estaba mal escrito en el cue, aunque, eso sí, le manda un divertido 'dardo' a su compañera: "Si te hubieras leído el guion antes, te hubieras dado cuenta". Por su parte, Valeria se defiende explicando que no le ha dado tiempo.

Otros momentos destacados

Pero esta no es la única vez que Valeria Ros habla de su vida en Zapeando. En este vídeo, la zapeadora recordó cómo fue su primer beso con 16 años en una discoteca de Irlanda. La joven afirmó que no vio la cara al chico, pero le dejó la cara roja: "¿Quién tiene con 16 años barba?".

Pero, sin duda, el momento más destacado de la zapeadora fue cuando desveló en pleno directo que está embarazada: "Estoy esperando un bebé medio italiano". Puedes recordar el momentazo en este vídeo.