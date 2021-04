Miki Nadal cuenta la polémica vivida en Sri Lanka después de que se le haya arrebatado la corona a la ganadora de Miss Sri Lanka. ¿El motivo? Estar divorciada. En este vídeo puedes ver el polémico momento en el que la joven se emociona al proclamarse Miss hasta que, de repente, otra de las presenten le quita la corona.

"Existe una regla que dice que tienes que estar casada y no divorciada", destaca una de las presentes, que afirma que la corona debe de ir a la segunda finalista. "Me hace mucha gracia la del fondo que se viene arriba y le encanta el puño, a lo mejor tu causa no es tan noble", afirma indignado Dani Mateo. Pero la cosa no queda ahí y es que la dirección ha tenido que devolver la corona a la primera. ¿El motivo? ¡Descúbrelo en el vídeo!