El mensaje de Pedroche a Cristóbal Soria al ver su enfado por la derrota del Barça: "No es tan grave, que no habéis bajado a segunda"

Cristóbal Soria mostró su indignación en 'El Chiringuito de Jugones' tras la derrota que dejó al Barça fuera de la final de la Champions. "No me lo puedo creer Valverde, no", gritaba enfadado.

Tras ver estas imágenes, Cristina Pedroche le ha mandado un mensaje desde Zapeando: "La cosa no es tan grave, hay que tomárselo todo con menos dramatismo. Que habéis perdido una semifinal, no habéis perdido el móvil ni habéis bajado a segunda".

Miki Nadal imita el enfado de Cristóbal Soria tras la debacle del Barcelona: "¿Dónde están los tíos?"