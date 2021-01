Sin duda, los posados con poca ropa o, incluso, desnudos integrales ha sido uno de los temas más destacados en las fotografías de la histórica nevada que deja el temporal Filomena. Primero fue Cristina Pedroche quien revolucionó las redes sociales al protagonizar una bonita imagen posando desnuda mientras practica yoga sobre la nieve como puedes ver en el siguiente vídeo.

Ahora, Lorena Castell posa en esta espectacular imagen con muy poca ropa en la nieve de su balcón. En concreto, la zapeadora aparece únicamente con un tanga y unas botas de agua. Lorena Castell explica qué hubo detrás de esta imagen viral y defiende el hecho de enseñar su culo: "No sabía si ponerme braguita o tanga, pero me vi tan buen culo que dije ¡tanga! Ahora que tengo un buen culo, ¿por qué no?". Además, no es la única famosa que ha protagonizado un posado con poca ropa en la nieve. Desde Aruro Vals hasta Nerea Garmendia, descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia.