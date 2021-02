¡Pablo Motos ha vuelto a El hormiguero! El presentador ha superado el COVID y ha vuelto al programa que presenta desde hace más de una década. Todo un éxito del que estos días de ausencia se ha ocupado Nuria Roca.

Por eso, Motos no ha dudado en agradecer a la presentadora su labor durante todo este tiempo. "Has estado espectacular, has iluminado este plató cada minuto, has hecho que cada noche sea especial y le has dado al programa un toque diferente, un toque tuyo", reconocía el presentador, que no dudaba en expresarle a la presentadora todo lo que la quería sin que ésta pudiera aguantar las lágrimas: "Me vas a hacer llorar".

Nuria Roca desvela cómo le avisó Pablo Motos

Sustituir a Pablo Motos es un hecho insólito que dejó en shock a la presentadora cuando se enteró, exactamente, una hora y media antes del directo. Cuenta los detalles en este vídeo de Zapeando.