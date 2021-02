Dani Mateo entrevista en directo a través de una videollamada en el plató de Zapeando a Nuria Roca, colaboradora de 'El Hormiguero' y presentadora del programa de Antena 3 en sustitución de Pablo Motos.

Y es que el presentador se encuentra en cuarentena por coronavirus. En el vídeo principal de esta noticia Roca confiesa cómo se enteró de la noticia cuando el propio Motos le llamó una hora y media antes de empezar el directo de El Hormiguero para pedirle que le sustituyera porque estaba confinado. "Entré en shock", explica la presentadora, que confiesa que casi no sabía nada del programa de esa noche, solo quién iba a ser el invitado: "Me puse muy nerviosa cuando me lo dijo".