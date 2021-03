Nadie se pone pantalones en las videollamadas, y la última entrevista de Jimmy Fallon a Tom Holland así lo demuestra. El protagonista de Spiderman ya se había mostrado en otras ocasiones sin pantalones ante la cámara, pero en esta ocasión lo demostró en pleno directo y ante millones de espectadores.

"No tengo que depilarme las piernas porque soy como un adolescente imberbe, no me ha salido pelo en las piernas todavía", bromeaba el actor mientras mostraba sus piernas a la cámara tapándose sus partes íntimas.

Otro momento destacado

