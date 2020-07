Anna Simon pregunta a los zapeadores si saben cómo fue el momento en el que su madre dio a luz. Aunque pueda sorprender, Miki Nadal tardó muy poco en salir: "Pese a lo que pueda parecer, fui bastante rápido. A mi madre la metieron en el paritorio y antes de acabárselo mi madre ya había dado a luz". El zapeador explica que al ser segundo hijo, su "hermano mayor ya había hecho el camino".

Por su parte, Cristina Pedroche explica que el día que nació llovía: "Mi padre dice que salí con los ojos negros mirando para todos lados. Tenía la cabeza muy pequeña y los ojos gigantes". Valeria Ros, por otro lado, destaca que en el parto de su madre "hubo mucha sangre".

Un detalle que la zapeadora, explica, ha repercutido en su vida: "Resulta que tu destino está en el parto. Así que pregunté a una psicóloga por qué todo me da miedo y al ver la sangre me desmayo y me preguntó si en mi parto había habido mucha sangre".

Por último, Lorena Castella firma que su madre, con 18 años, tardó 18 horas en dar a luz: "En aquella época se usaban técnicas bastante heavys", explica la zapeadora y es que como su madre se había cansado de empujar, los médicos cogieron el palo de una escoba para darle en la barriga y ayudarla.

