Dani Mateo arranca Zapeando dando la bienvenida a sus colaboradores, en especial a Lorena Castell, que acaba de regresar de vacaciones y no puede contener su entusiasmo al ser recibida al ritmo de la canción 'Todo de ti', de Rauw Alejandro.

Sin embargo, la zapeadora hace notar que Mateo la ha presentado aunque esto no aparecía en el guion del programa. "No pone ni 'le damos la bienvenida a Lorena' ni nada, nadie se arrodilla... ¿Para qué vengo? Si lo sé me quedo en Ibiza", ha bromeado la zapeadora. Puedes ver el momento en el vídeo que ilustra estas líneas.

El mensaje de Lorena Castell en su último programa como presentadora

Antes de sus vacaciones, Lorena Castell presentó Zapeando mientras Dani Mateo disfrutaba de las suyas. En este vídeo puedes ver su mensaje en su último programa como presentadora, en el confesó tener "sentimientos encontrados":