Marta Torné quiere mostrar en el plató de Zapeando consejos para los padres primerizos. Durante la presentación del vídeo, la zapeadora recuerda que Valeria Ros ha tenido a su hija Federica hace poco, y se vuelve hacia ella en directo: "Tu eres primeriza, ¿verdad?". "Sí", responde su compañera.

Hasta ahí todo sería normal si no fuera porque Lorena Castell también es madre primeriza. Y así lo recuerda la presentadora del programa, que interrumpe a su compañera para realizar un divertido e irónico comentario: "No yo no, yo tengo otro por ahí que lo he dejado". Entre las risas de las zapeadoras y la sorpresa de Marta Torné, que afirma que "no le pasa ni una", Castell continúa con su cómico pique: "Yo tengo otro pero no lo he dicho, lo tengo abandonado, le he cambiado el apellido". Puedes ver el cómico momento entre ambas en el vídeo que acompaña a estas lineas.