Del 'runner' Sánchez al motorista Rivera: el postureo de los políticos para captar votos, a análisis

El zapeador enseña en el programa cómo Pedro Sánchez va en redes "'runner', de corredor de fondo": "Dice que acaba de terminar de correr pero si nos fijamos en su camiseta no acanba de terminar nada, que está más seca que cuadno la compró".

Pero el presidente del Gobierno no ha sido el único, Pablo Casado y Albert Rivera también han protagonizado momentazos en sus redes sociales. El líder del PP es otro rollo totalmente diferente ya que "no solo no hace deporte", sino que durante esta campaña se está poniendo las botas comiendo en cada visita que hace.

Por su parte, Albert Rivera, se ha metido en el mundo de las motos y con un chupa de cuero ha intentado conseguir el voto motorista.

