Zapeando cumple ocho años y, para celebrarlo, María Gómez recuerda dónde estaba cada zapeador en esa época. Por ejemplo, la zapeadora muestra cómicos vídeos del actual presentador del programa, Dani Mateo, que de aquella ya estaba en El Intermedio. En esas fechas, Dani Mateo protagonizó uno de los momentos más recordados y virales de su carrera televisiva: cuando sorprendió a todo el mundo al aparecer en el plató de El Intermedio vestido únicamente con el tanga verde de Borat.

Además, el propio Dani Mateo desvela otro cómico momento que no se vio en televisión. Se trata de la broma que le hizo a Pilar Rubio después de que la presentadora fuera al programa tras estrenar una serie que no tuvo nada de éxito. El vacile a su excompañera de Sé lo que hicisteis, que le había pedido expresamente que no mencionara el tema, terminó con el presentador con el brazo "aplastado": "Me pegó, Pilar Rubio me cogió el brazo y me lo aplastó contra la mesa".

Cristina Pedroche avisa a Dabiz Muñoz en directo

¡Zapeando cumple ocho años! Pero, ¿dónde estaban los zapeadores? En este cómico vídeo puedes ver lo que estaba haciendo Cristina Pedroche y su reacción en plató al recordarlo.