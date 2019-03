Cristina Pedroche: "Me quito esa falda y sale andando porque la llevaba dos días puesta"

EL PRIMER ESTILISMO DE 'PEKÍN EXPRESS', A EXAMEN

Josie llega a 'Zapeando' para analizar el estilismo que lleva Cristina Pedroche en el primer programa de 'Pekín Express'. Para el experto en moda la presentadora lleva un look más "América que Asia" aunque "la conjunción no va nada mal". Sin embargo, la Pedroche asegura que esa falda, era su "pesadilla". "Dos días llevaba la falda a 45 grados, 80% de humedad… imagínate las gotitas que me chorreaban por las piernas. Eso andaba solo".