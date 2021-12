"No hemos cerrado todavía un tema muy importante", destaca Dani Mateo, que afirma que se está acercando la Navidad y todavía no ha hecho el sorteo del amigo invisible. Un momento que ilusiona a Cristina Pedroche y que hace que Valeria Ros interrumpa en directo al presentador apareciendo en plató. "Un momento, este año no os permito que lo hagáis sin mí, el año pasado no estaba en cabecera y me quedé supertriste, así que saca la mandanga", afirma Valeria Ros, que sorprende a Dani Mateo: "Has entrado como en los cameos de las series americanas".

Los zapeadores se suman al sorteo para descubrir a qué compañero deben regalar por Navidad. El sorteo lo arranca Cristina Pedroche, que realiza la mítica broma que hace todos los años: "Si me toco a mí misma, lo pongo otra vez", afirma la zapeadora, que sorprende a Dani Mateo con una pregunta personal: "¿Tú no te tocas?". Por su parte, Miki Nadal pide a Cristina Pedroche cambiar la persona porque no le gusta el compañero que le ha tocado. Además, Dani Mateo explica las normas y es que no vale gastar más de 30 euros, pero Lorena Castell pide a sus compañeros que se estiren un poquito si les toca ella.