Cristina Pedroche ya sabe qué se va a poner en las Campanadas 2021, pero Dani Mateo todavía no. Y es que al presentador de Zapeando le "pilla de nuevas" presentar las Campanadas y, como se le da mal tomar decisiones, ha tenido una idea: que sean los espectadores del programa el que elijan su look. Por eso, Lorena Castell le ayuda a presentar los tres posibles looks.

El primero se trata de algo totalmente distinto a lo que es Dani: elegante. Un look de auténtico James Bond 007. Por otro lado, está el 'Bugs Dany', es decir, disfrazado de conejo de pies a cabeza y, por último, el Tonton John. Puedes votar por tu favorito en el Sextómetro.

"No quiero influenciar, pero para las cosas que nos están pasando este año, lo adecuado es saludar al año nuevo vestido de conejo, porque es tan absurdo como la realidad", destaca Dani Mateo mientras que Valeria Ros le pregunta de qué va a ir su compañera: Cristina Pardo. "Cristina no tiene la culpa de lo tonto que soy", destaca Mateo. Pero, ¿qué look les gusta al resto de zapeadores? ¡Descúbrelo en el vídeo principal de Zapeando!