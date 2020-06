Dani Mateo pregunta a los zapeadores si recuerdan algún momento ridículo que hayan protagonizado en televisión. Cristina Pedroche lo tiene claro: "El pasado es pasado, tenemos que centrarnos en el presente y en el futuro, y lo digo yo con esta boca que tengo hoy".

Y es que Pedroche explica que ve que la gente le "está diciendo cosas", por eso, la zapeadora quiere aclarar que le ha salido un herpes: "Ya sabéis que me salen muchas calenturas, si me hubiera salido por otro sitio parecería que me hubiera puesto labios y estaría más mona, pero no pasa nada".