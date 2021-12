Cristina Pedroche ha contado en Zapeando que tiene "tres chistes preparados". "Cuando me están maquillando, se los cuento al equipo en la Puerta del Sol y con el que más se ríen, normalmente es el que uso. A veces no se ríen con ninguno y entonces juego yo al que más me guste a mí", ha confesado.

Así, los zapeadores han pedido a Pedroche que cuente "el descarte". "A mí me gusta mucho, pero está muy manido", ha expresado la presentadora, para después animarse a contar en primicia el chiste en Zapeando. Al ver la reacción de sus compañeros, ha dudado de si tenía que haber sido el elegido. "Igual si me veo nervioso, lo cuento yo", ha manifestado Dani Mateo.