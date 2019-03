Cristina Pedroche canta 'Love is in the air': "¡Estoy enamorada!"

‘ZAPEANDO’ QUIERE HACER UN VIDEOCLIP PARA SAN VALENTÍN

El próximo 14 de febrero es San Valentín y 'Zapeando', al ver el éxito que ha alcanzado el videoclip #Quéguay, propone celebrar ese día con otro videoclip pero esta vez protagonizado por los espectadores. Todos los que quieran participar tienen que mandar a Twitter un vídeo haciendo el playback de 'Love is in the air' con la etiqueta #ZapeandoSanValentin. Con todos los recibidos se hará un videoclip que se emitirá el viernes 13 de febrero. Para los que no lo hayan entendido, Cristina Pedroche hace una demostración con confesión incluida.